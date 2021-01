Calcio D, negli anticipi colpaccio del Fiorenzuola e pari dell'Aglianese a Lentigione (2-2)

Sport

Rimini

| 17:05 - 30 Gennaio 2021





Negli anticipi di sabato il Fiorenzuola ha battuto in trasferta il Ghivizzano 0-1 con rete di Bruschi su rigore al 71' mentre la leader Aglianese ha piegato ha accolto un prezioso pareggio in rimonta sul campo del Lentigione per 2-2 dopo essere andato in vantaggio (40' Giordani, 49' Piccinini, 58' Caprioni, 62' Brega).

Salta la partita Mezzolara-Forlì: più di quattro positivi nella sqaudra emiliana.

LA CLASSIFICA

Aglianese 31, Fiorenzuola 29, Pro livorno Sorgenti 25, *Correggese 23, Prato, Mezzolara 22, Progresso 20, *Rimini 19, Bagnolese 18, Real forte Querceta, **Forlì 16, *Sammaurese 12, Seravezza 11, Marignanese 10, Sasso marconi 8, Ghivizzano 7, Corticella 5.

NB Aglianese, Fiorenzuola, Lentigione e Ghivizzano una gara in più (14).