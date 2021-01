Calcio D, il Prato prende anche l'attaccante Aiman Napoli: è un ritorno

Sport

Rimini

| 16:57 - 30 Gennaio 2021

Aiman Napoli.

Nuovo rinforzo per il Prato. Si tratta dell'attaccante classe 1989 originario del Marocco Aiman Napoli, ex Primavera dell’Inter. Si tratta di un ritorno nel Prato, formazione con la quale ha militato per due stagioni (2011/12 e 2012/13 salvando i lanieri ai playout contro il Piacenza e nella stagione successiva 27 presenze e 10 reti di cui la doppietta nella gara decisiva nella finale play-out di Lega Pro Prima Divisione contro il Sorrento). In nerazzurro ha vinto un torneo di Viareggio nel 2008.

Napoli vanta 214 presenze nei professionisti con Prato, Pisa, Renate e Reggiana. Nelle ultime tre stagioni Aiman Napoli ha militato nei campionati dilettanti tra serie D e Eccellenza giocando nel Lecco, Sant’ Angelo e Portogruaro e nella prima parte della stagione nel campionato di Eccellenza nel Traversetolo. Adesso l’approdo al Prato, dove ritrova il tecnico Vincenzo Esposito che aveva nella Primavera dell’Inter. Avrà la maglia numero 9. Per il giovane Kevin Rossi distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti: stagione finita.

Rinforzo fa i pali per il Ghivizzano. Come vice dell'esperto Pagnini arriva infatti in prestito dal Brescia Diego Abbrandini, classe 2001, che in questa prima parte di stagione ha giocato in serie D all’Union San Giorgio Sedico. Il suo arrivo consentirà al tecnico Lavezzini maggiore scelta in porta, “giocando” in maniera diversa magari anche con l’incastro delle quote.

Il Real Forte Querceta ha ingaggiato il centrocampista centrale 2001 Davide Fortunati della Carrarese dove ha esordito in prima squadra guidata da Silvio Baldini in Coppa Italia a Frosinone.