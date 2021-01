La segnalazione: assembramenti di giovani nella "Vecchia Pescheria"

Attualità

Rimini

| 15:18 - 30 Gennaio 2021

Assembramenti "Vecchia Pescheria".



Il numero dei positivi nel riminese da giorni è sempre costante, anche se in calo. Da lunedì la Regione torna in zona gialla ma va tenuta alta l'attenzione. La permanenza in fascia arancione, grazie alla collaborazione di tutti, è durata poche settimane. Una buona notizia che darà respiro all'economia. Ma è palese che sia necessario assumere comportamenti responsabili per evitare una risalita dei contagi. E invece c'è sempre qualche assembramento che si forma, come denuncia un nostro lettore, autore degli scatti, risalenti a venerdì 29 gennaio intorno alle 17 (ancora si era in zona arancione), con diversi ragazzi nella zona della Vecchia Pescheria, nel centro storico di Rimini. "Zero controlli, e siamo davanti al Comune di Rimini", evidenzia il nostro lettore.