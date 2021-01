Attualità

Repubblica San Marino

| 14:50 - 30 Gennaio 2021

Auto parcheggiate sui marciapiedi, una situazione che non piace a diversi cittadini al confine tra San Marino e Italia. Un nostro lettore ci ha inviato una fotosegnalazione: "E' diventata consuetudine parcheggiare a cavallo dei marciapiedi, anche se in zona ci sono i parcheggi più grandi e gratuiti. Mai una multa né Italiana né di San Marino. Non passa mai un vigile qui?"