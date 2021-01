Elezioni Cattolica: Movimento 5 Stelle chiude al Partito Democratico

Attualità

Rimini

| 14:45 - 30 Gennaio 2021

A sinistra il sindaco di Cattolica Mariano Gennari e a destra Marco Croatti.



Nelle scorse settimane, in vista delle prossime elezioni comunali a Cattolica il Pd, in una nota del segretario provinciale Filippo Sacchetti aveva sottolineato come "non sarà scontata un'alleanza locale tra Pd e Cinque Stelle ma non sarà neanche esclusa in nessuna realta". Oggi, il sindaco della città romagnola Mariano Gennari, che correrà per la riconferma, sembra chiudere la porta a questa ipotesi. "In questo momento la mia posizione è chiara: andrò alla candidatura con lista del Movimento 5 Stelle e con una lista civica di cittadini con cui ho lavorato in questi 5 anni e che hanno apprezzato il lavoro di questa Amministrazione". Parlando in videoconferenza in occasione dell'apertura a Rimini di un ufficio per i parlamentari locali del M5S, Giulia Sarti e Marco Croatti, il primo cittadino cattolichino ha aggiunto che nel suo comune "i rapporti con il Pd sono i rapporti che ci possono essere tra una forza di maggioranza e una forza di minoranza che ha fatto una scelta 5 anni fa e la cui politica era di votare contro alle nostre iniziative. Ho letto sui giornali" di questa cosa, "nessuno mi ha contattato. Avrò in appoggio civici puri che sono convinti che con il mio metodo di lavoro, affinato in questi 5 anni, possiamo raggiungere grandi risultati per la nostra città". In questi anni a Cattolica, "abbiamo fatto tantissime cose - ha argomentato Gennari - e ora è il momento di andare a misurare il gradimento dei cittadini nei nostri confronti. Con il meet up abbiamo deciso la mia candidatura. Ci saremo, sono state fatte tante cose e altre ce ne sono da fare: la visione - ha concluso - è chiara, limpida, precisa".