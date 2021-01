Sport

| 14:04 - 30 Gennaio 2021

In attesa della ripresa del campionato sammarinese, il Faetano ha annunciato un colpo di mercato: l'attaccante Adil Mezgour, 37enne attaccante che ha iniziato la stagione militando in Promozione nel Sant'Ermete. Mezgour ritroverà Fulvio Fabiani, attuale allenatore gialloblu: i due hanno condiviso, un anno fa, l'esperienza a Novafeltria, sempre nel campionato di promozione. Mezgour in carriera ha disputato 131 partite in Serie C vestendo anche la maglia del Bellaria Igea Marina.