Zona gialla: riapre al pubblico la biblioteca di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 13:22 - 30 Gennaio 2021

Sala studio della biblioteca di Misano.



Da lunedì 1° febbraio, con il ritorno della Regione Emilia Romagna in zona gialla, la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico riaprirà al pubblico con una serie di servizi. Sarà possibile accedere alla sala studio, ma solo previa prenotazione: sono 16 i posti disponibili nella zona riservata agli adulti, 14 i posti quelli a disposizione dei ragazzi.

Sarà inoltre possibile accedere alla sala internet e agli scaffali per la scelta dei libri.

E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina e verranno adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza di personale e utenti.



"La possibilità di riapertura della nostra Biblioteca – spiega l'assessore alla cultura Manuela Tonini– è una bella notizia, che segna un graduale ritorno alla normalità. Ci preme però raccomandare un comportamento responsabile da parte di tutti, per non compromettere gli sforzi fatti sino ad oggi. Mantenere le distanze, l'utilizzo della mascherina e una frequente igienizzazione delle mani sono comportamenti necessari per poter usufruire in sicurezza degli spazi e dei servizi offerti dalla biblioteca, nel rispetto degli altri utenti e di chi ci lavora".