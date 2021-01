Movimento 5 Stelle presenterà un proprio candidato a sindaco di Rimini

Attualità

| 13:05 - 30 Gennaio 2021

Alle prossime elezioni comunali a Rimini, il Movimento 5 Stelle - assente nella tornata del 2016 che incoronò sindaco Andrea Gnassi - "va da solo". A indicarlo, all'Ansa, è il senatore pentastellato riminese, Marco Croatti, collegato in videoconferenza in occasione dell'apertura di un ufficio, uno spazio pensato per incontrare la cittadinanza, nel cuore della città romagnola. "A Rimini - ha osservato rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse l'opportunità di un avvicinamento tra il Movimento 5 Stelle e il Pd - non c'è la possibilità in questo momento di rapportarsi con nessuno, non c'è chiarezza né nel Centrosinistra né nel Centrodestra. Al momento non c'è un interlocutore: lavoriamo sui nostri punti, seguendo la nostra linea. Vediamo se ci sarà un interlocutore: seguiamo il programma del Movimento 5 Stelle che va da solo". Ad ogni modo, dopo la mancata presenza nel 2016, ha sottolineato Croatti, "saremo presenti alle prossime elezioni". Quanto a una precisa figura in corsa per la carica di primo cittadino, ha argomentato ancora il senatore, "per il candidato sindaco preferiamo aspettare. Abbiamo già un gruppo di persone molto folto disposto a lavorare per la città: noi a Rimini ci siamo, siamo presenti, siamo forti perché amiamo la città".