Pennabilli: la scuola non perderà la propria autonomia. E' salva la dirigenza

Attualità

Pennabilli

| 12:43 - 30 Gennaio 2021

Istituto Comprensivo di Pennabilli.

"L'Istituto Comprensivo di Pennabilli è salvo". Così scrivono in una nota i consiglieri di opposizione del comune di Pennabilli, della lista civica "Nella storia, il futuro per il Comune di Pennabilli", ringraziando gli assessori regionali Barbara Lori e Paola Salomoni, nonché il consigliere regionale Nadia Rossi, "per essersi impegnate con il Governo per ottenere questo importantissimo risultato". In ballo c'era in sostanza il mantenimento della dirigenza scolastica: una recente modifica alla normativa nazionale ha abbassato infatti da 500 a 300 la soglia minima di iscritti per le scuole dei comuni montani, per avere diritto all’assegnazione del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi. In caso contrario l'istituto comprensivo di Pennabilli sarebbe stato gestito da dirigenti scolastici reggenti, incaricati presso altre istituzioni.