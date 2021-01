Netflix: ecco il nuovo singolo del cantautore riminese Luca Urbinati

Attualità

Rimini

| 12:31 - 30 Gennaio 2021

La copertina del singolo.

Una nuova canzone per Luca Urbinati, giovane cantautore riminese salito alla ribalta per "Le rotonde di Rimini" un paio di estati fa. Ora ci propone una nuova canzone che prende spunto dal mondo digitale, e in particolar modo dalla piattaforma streaming più popolare del momento e da tutto che ne può derivare.



Avete mai sentito parlare di "Netflix and Chill"? In un primo periodo questo modo di dire indicava la possibilità di passare una serata in compagnia della propria dolce metà ed aveva un'accezione totalmente romantica. Con il passare del tempo si è passati ad un significato più spinto e "Netflix and Chill" ha iniziato ad indicare una notte di divertimenti erotici con il proprio partner con il sottofondo della piattaforma di streaming che continua a scorrere.



È di questo che parla Netflix, il nuovo singolo di Luca Urbinati, in uscita venerdì 29 gennaio 2021 per l'etichetta riminese Yourvoice Records.



Il brano, scritto da Luca Urbinati, ha come protagonista un ragazzo che è talmente legato alla sua precedente relazione che anche quando si trova con una nuova ragazza sotto le coperte a guardare un film, lo guarda davvero, e non vuole fare altro.



Dichiara Luca Urbinati: "Netflix non è solo una piattaforma di streaming, è uno stile di vita. Ormai i ragazzi lo usano per accompagnarsi nelle serate di coppia. Lo chiamano Netflix and Chill ed è un eufemismo che indica con più eleganza un'attività sessuale nascosta dietro alla scusa di vedere un film".



Biografia Luca Urbinati, riminese classe '94, è un cantautore che scrive e compone le sue canzoni accompagnandosi con la chitarra da ormai dieci anni.

A Natale 2018 esce il singolo "Un Natale vegano" che spopolare su Facebook: 250.000 views in soltanto qualche giorno.

A giugno dell'anno successivo pubblica "Le rotonde di Rimini", un tormentone estivo e simpatico che subito coinvolge buona parte degli abitanti della città, tanto che dopo qualche giorno dalla pubblicazione, con circa 50.000 views riminesi su YouTube, viene contattato per cantare alla Molo Street Parade, un evento che ogni anno raduna tantissimi turisti e non al porto di Rimini. Alle 22 tutte le barche hanno suonato la sua canzone mentre lui cantava sulla barca centrale, con 200.000 persone stimate tra il pubblico dell'evento.

La canzone è stata poi presentata in vari eventi, suonata nei chiringuiti, al pubbliphono ed infine finalmente anche in radio dove è entrata in classifica tra gli emergenti italiani. Ciò ha permesso di chiudere l'estate con 150 mila ascolti online.



Nel 2019 pubblica "A-Mare", una canzone interpretata con circa 20 artisti riminesi. Si tratta di una canzone "ecologista", che parla del problema della plastica in mare e della assoluta importanza di cambiare le abitudini che potrebbero uccidere il pianeta.