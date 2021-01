Genitori costretti a dormire in macchina per sfuggire alla sua violenza: 45enne arrestato

Cronaca

Cattolica

| 10:29 - 30 Gennaio 2021

Un servizio dei carabinieri (foto repertorio).

E’ finito in carcere un 45enne cattolichino, ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori conviventi. Molti erano stati gli interventi dei carabinieri nella sua abitazione che hanno puntualmente informato la Procura della Repubblica delle condotte vessatorie e lesive da parte dell’uomo, degenerate la notte di capodanno in un acceso diverbio con il lancio di mobili giù per le scale del condominio.



E così, il Sost. Proc. Ercolani, valutati i numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto l’emissione del provvedimento cautelare che ha così consentito ai carabinieri di condurre in carcere l’uomo.



Alla base delle violenze, per quanto ricostruito, ci sarebbe il rifiuto degli anziani genitori di continuare ad assecondare le richieste di denaro del figlio, verosimilmente finalizzate all’acquisto di stupefacenti ed alcool. Il rifiuto sfociava puntualmente in violenza, e i coniugi, terrorizzati, spesso erano costretti a dormire in macchina o a nascondere la propria vettura per evitare che fosse danneggiata.

Dopo la richiesta di aiuto ai Carabinieri, l’incubo sembra finalmente finito.