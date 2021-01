Spunta un’altra macchina carica di droga: all’interno anche cocaina

Cronaca

Rimini

| 10:04 - 30 Gennaio 2021

La doga sequestrata.

Dopo la maxi operazione “Drug machine” che ha portato al sequestro di oltre 90 chili di droga, 60.000 euro e all’arresto di due pregiudicati, un’altra operazione dei carabinieri ha permesso di sequestrare ancora droga all'interno di una vettura "deposito".

Nel pomeriggio di ieri, infatti, i militari si sono messi alla ricerca delle “auto mancanti”, ovvero di quei veicoli in uso al 33enne marocchino, conosciuto come imbianchino oltre che venditore per hobby di autovetture, finito in manette, di cui erano state rinvenute solo le chiavi: è spuntata una piccola utilitaria, a Rimini, anch’essa utilizzata come deposito volante.

Al suo interno i militari hanno rinvenuto ancora ingenti quantitativi di droga, ma questa volta, oltre a 7 chili di hashish e 1 chilo di marijuana, sono spuntati fuori ben 4 etti di cocaina.