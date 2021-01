Ufficiale: regione Emilia Romagna in zona gialla. Firmata ordinanza, dal 1 febbraio

Attualità

Emilia Romagna

| 20:47 - 29 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

L'Emilia Romagna torna in zona gialla: il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza, in vigore da lunedì 1 febbraio, con la quale si è disposto il cambio di classificazione per la nostra regione. Solo quattro Regioni e una Provincia restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano. In un primo momento lo stesso governo aveva fatto trapelare che la nuova ordinanza sarebbe entrata in vigore già nelle 24 ore precedenti, facendo poi retromarcia nel giro di pochi minuti. Soddisfatto il governatore regionale Bonaccini: "Premiati gli sforzi e i sacrifici di queste settimane da parte di cittadini, attività economiche, comunità locali", scrive su Facebook, appellandosi alla responsabilità dei cittadini: "Attenzione, però: continuiamo a dimostrare responsabilità, per proseguire l'azione di contrasto del contagio e difendere gli spazi che ci stiamo conquistando. Proseguiamo una battaglia che si vince insieme".