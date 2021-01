Emilia Romagna in zona gialla: riaprono ristoranti e bar

Attualità

18:43 - 29 Gennaio 2021

La regione Emilia Romagna torna in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà a breve la nuova ordinanza. E' già ufficiale comunque il passaggio nella fascia gialla per la nostra regione. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome in giallo. Non è ancora chiara l'entrata in vigore della nuova ordinanza: se da domenica 31 gennaio o se lunedì 1 febbraio. Bisognerà attendere la firma definitiva dell'ordinanza. Ad ogni modo, con il cambio di colore, apriranno bar e ristoranti, fino alle 18 (rimane in vigore il coprifuoco) e saranno possibili gli spostamenti fuori comune.