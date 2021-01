Covid: Rt a 0,77, l'Emilia Romagna attende la zona gialla

Attualità

| 18:10 - 29 Gennaio 2021

Controlli in piazza Tre Martiri a Rimini.

Secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità sono in netto miglioramento gli indicatori del contagio in Emilia-Romagna. In particolare l'indice Rt, che misura la trasmissibilità è sceso, la scorsa settimana a 0,77 dopo che in quella precedente era a 0,97. Un consolidamento del trend che fa sperare la Regione in una decolorazione, a partire da domenica, da zona arancione e gialla. Il provvedimento, assunto dal Ministero della Sanità, non è tuttavia scontato e dovrebbe essere annunciato in serata.