Rimini Calcio, il Progresso in gol con 11 giocatori. Il bomber è l'ex San Marino Vassallo (otto reti)

16:46 - 29 Gennaio 2021

Il prossimo avversario del Rimini è il Progresso, che in classiica ha un punto in più del Rimini (20 contro 19). Alla vigilia del match col Forlì il club è stato colpito da un lutto: è scomparso all'età di 76 anni il presidente Giuseppe Fioratti. Lutto in casa Progresso. Fioratti era presidente dal 1997, uno dei più longevi in Serie D e in generale nel calcio italiano. Il cannoniere del Progresso.

Cannoniere del Progresso l’ala Mirco Vassallo, a segno già otto volte in undici partite, ex attaccante del San Marino. La squadra bolognese, con una media di poco superiore ai vent’anni, è tra le più giovani del girone D e, di conseguenza, ha nella ‘gamba’ (leggi la corsa) la sua caratteristica principale. Nelle 13 gare giocate sin qui il Progresso ha centrato cinque vittorie e solo tre sconfitte, due delle quali tra le mura amiche con Pro Livorno (1-2) e Fiorenzuola (1-4). Cinque i pareggi tra i quali quelli più prestigiosi strappati a Prato, 1-1 fuori caso, ed in casa della capolista Aglianese (2-2).

Ottimo il rendimento del pacchetto offensivo, quarto nel gruppo D, sin qui a segno 21 volte grazie ai gol addirittura di undici elementi. Peggiore, invece, il comportamento della retroguardia che ha incassato 20 gol che ne fanno la quintultima del campionato. Nella passata stagione il Progresso ha centrato la salvezza.