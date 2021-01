Coronavirus: a Rimini 130 nuovi casi, nessun decesso. Stabili le terapie intensive

Attualità

Rimini

| 15:33 - 29 Gennaio 2021

Il bollettino di venerdì 29 gennaio.



Nel riminese si registrano 130 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, di cui 73 sintomatici e 57 asintomatici, mentre in regione i nuovi casi sono 1320, su un totale di 23.361 tamponi, con il tasso di positività in crescita (5,7%). Nel riminese non si registrano decessi e rimane stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (23); in regione i decessi sono 65, mentre le persone guarite sono 1.447 in più e raggiungono quota 159.293. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.448 tamponi molecolari, per un totale di 2.963.932. A questi si aggiungono anche 135 test sierologici e 8.913 tamponi rapidi.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 47.345 (-192 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 44.964 (-122), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 209 (stabili rispetto a ieri, 0,4%), 2.172 quelli negli altri reparti Covid (-70, 4,6% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 14 a Parma (-1), 19 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri), 43 a Modena (invariato), 41 a Bologna (+2 rispetto a ieri), 14 a Imola (invariato), 26 a Ferrara (+1), 9 a Ravenna (-1), 2 a Forlì (+1), 2 a Cesena (-1) e 23 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA : 18.260 a Piacenza (+49 rispetto a ieri, di cui 33 sintomatici), 15.188 a Parma (+101, di cui 63 sintomatici), 28.747 a Reggio Emilia (+164, di cui 72 sintomatici), 38.111 a Modena (+233, di cui 163 sintomatici), 42.704 a Bologna (+272, di cui 162 sintomatici), 6.837 casi a Imola (+49, di cui 29 sintomatici), 12.496 a Ferrara (+102, di cui 22 sintomatici), 16.427 a Ravenna (+80, di cui 46 sintomatici), 8.109 a Forlì (+58, di cui 36 sintomatici), 9.203 a Cesena (+82, di cui 60 sintomatici) e 19.983 a Rimini (+130, di cui 73 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Sono stati eliminati anche 7 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati casi non Covid-19.