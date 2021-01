Rimini Calcio, il nuovo allenatore è Adrian Ricchiuti. Ivano Bonetti direttore tecnico

Sport

Rimini

| 15:39 - 29 Gennaio 2021

Adrian Ricchiuti e Ivano Bonetti, in gallery Ricchiuti e Rota.

E’ Adrian Ricchiuti il nuovo allenatore del Rimini Calcio. Una decisione nell’aria dopo il divorzio da Alessandro Mastronicola: gli allenamenti di giovedì e venerdì sono stati diretti dal gaucho, un chiaro segnale sulle intenzioni del club. Oggi la conferma ufficiale. Le novità non si esauriscono qui: con l’incarico di direttore tecnico entra in gioco anche Ivano Bonetti, responsabile del settore giovanile, in campo in divisa anche lui nell'allenamento di venerdì, mentre Pietro Tamai resta nel suo ruolo di direttore sportivo e sarà lui ad occuparsi di mercato: nelle intenzioni del club c’è la volontà di cedere qualche giocatore: il termine ultimo è il 15 febbraio. Il vice di Ricchiuti sarà Juri Tamburini, uno degli allenatori portati da Bonetti all’interno del settore giovanile. Il preparatore dei portieri resta Fabio Finucci. Resta da definire il ruolo di preparatore atletico: si è fatto un pensierino su Andrea Arpili il quale è però legato contrattualmente al Pescara. Il nuovo staff sarà presentato sabato alle 11,30 al Romeo Neri. Ricchiuti è alla prima esperienza da tecnico.

"La soluzione interna non deve essere letta – spiega il dg Antonello Sammarco durante l’allenamento pomeridiano col presidente Alfredo Rota – come la resa del club di fronte alla prospettiva di lottare per la promozione, anzi. Ci sono tre partite nel giro di una settimana, Ricchiuti conosce bene la rosa e quindi può entrare meglio di uno che arriva da fuori nelle dinamiche tecniche della squadra. Non intendiamo assolutamente mollare, vogliamo giocarci tutte le nostre carte”. Per la cronaca il Rimini affronterà domenica il Progresso in casa e poi Correggese (mercoledì) e Ghivizzano in trasferta.

ste.fe.