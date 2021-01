Coronavirus, a San Marino 27 nuovi contagiati: 10 guariti

Attualità

Repubblica San Marino

29 Gennaio 2021

A San Marino si mantiene sostanzialmente costante la curva epidemiologica, con 27 nuovi contagi su 258 tamponi, ma è necessario precisare che il dato sui tamponi, in genere, viene corretto nelle 24 ore successive. Ad esempio il 27 gennaio i tamponi effettuati sono stati 264 e il tasso di positività del 9,85%, per ieri (28 gennaio) sono stati comunicati 258 tamponi e un tasso di positività del 10,47%, dato appunto che può essere corretto nel prossimo bollettino del 30 gennaio. Ad ogni modo il tasso di positività oscilla tra il 7 e il 9%. Sul fronte guarigioni sono state 10, 65 negli ultimi cinque giorni, i decessi della seconda ondata pandemica rimangono 23. Sul fronte dei ricoveri, in terapia intensiva ci sono 8 pazienti positivi al nuovo coronavirus e altri, non precisati, non Covid, mentre 12 sono ricoverati nell’apposito reparto Covid. In isolamento domiciliare si trovano 216 persone, mentre i casi attivi a oggi sono 236.