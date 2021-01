Giornata della Memoria 2021: gli appuntamenti a Rimini

Eventi

Rimini

| 13:49 - 29 Gennaio 2021

Piazza Cavour.

Oltre ai diversi appuntamenti radiofonici con interviste e trasmissioni storiche - in onda su Radio Rimini O.R.A. fino a domenica 31 gennaio - a completare il denso programma di questa settimana per le iniziative previste per il Giorno delle Memoria, e per l’intitolazione a Rimini come 'Città della Memoria 2021' , ci sono altri due importanti appuntamenti previsti fra sabato e domenica.



Dopo l’incontro di questa mattina, in diretta streaming sul canale youtube dell’Istituto Storico Rimini, intitolato “Una memoria della persecuzione in Italia. Eugenio Mortara e la sua famiglia”, che ha visto il coinvolgimento - mediato da Patrizia Di Luca dell’Istituto Storico di Rimini - degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno incontrato Franca e Giorgio Mortara (figli di Eugenio Mortara), sabato 30 gennaio, si svolgerà un’altra importante diretta streaming. È in programma infatti, alle ore 18.30, la presentazione del libro di Eugenio Mortara “Storia e memoria familiare. Il nonno ha aperto i cassetti delle memorie” - Editore Giuntina. Un incontro importante in cui Patrizia Di Luca dialogherà con Giorgio Mortara, Vicepresidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, e dove è previsto anche un’ intervento introduttivo di Gadi Luzzato Voghera, Direttore Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea CDEC.



Anche Domenica 31 gennaio - alle ore 15 - sempre in diretta sulla piattaforma Zoom, è in programma un altro importante evento: la visita guidata online intitolata “Indagine sulla Rimini ebraica. alle tracce ebraiche in città”, un approfondimento, a cura di Guido Bartolucci, Francesca Panozzo e Cristina Ravara. Con la nuova interpretazione di alcuni documenti già noti e il ritrovamento di nuova documentazione sarà possibile comprendere la profondità dei rapporti che legavano ebrei e non ebrei a Rimini e ripercorrere le tracce della presenza ebraica in città, a partire dal segno più tangibile: l’iscrizione del 1510 relativa alla Sinagoga magna conservata al Museo della Città. Per informazioni Segreteria dell’Istituto Storico informazionieprenotazioni@gmail.com . Modulo di iscrizione.



Lo spettacolo teatrale per il Giorno della Memoria, L’istruttoria, dal testo omonimo di Peter Weiss, regia e adattamento di Dirk Plönissen, prodotto da Mulino Amleto Teatro, andrà in scena al Teatro degli Atti nella primavera 2021 (le date verranno definite non appena il contesto generale consentirà ai teatri di riaprire al pubblico).