Pedonalizzazione del Ponte di Tiberio: ecco il Piano della viabilità 

Attualità

Rimini

| 13:41 - 29 Gennaio 2021

Pedonalizzazione Ponte Tiberio.



Domani (sabato 30 gennaio) saranno trascorsi otto mesi esatti dalla chiusura in via sperimentale al traffico del Ponte di Tiberio. L'amministrazione comunale sottolinea i buoni risultati della sperimentazione, prolungata prima fino alla fine del 2020 e poi fino alla prossima estate, "dando modo di testare le soluzioni di viabilità più idonee da adottare" quando il ponte sarà definitivamente interdetto al traffico veicolare. L'amministrazione comunale sta monitorando i flussi di circolazione, tenendo presente che un futuro allentamento delle restrizioni dovute all'emergenza Covid porterà a un aumento del traffico. La pedonalizzazione del Ponte di TIberio viaggia parallelamente alla riorganizzazione della mobilità lungo le vie Bastioni Settentrionali e Circonvallazione Occidentale, al centro di un intervento che sarà messo in cantiere in primavera e che prevede il prolungamento del percorso ciclopedonale tra l'area ex Sartini, il ponte di Tiberio e il percorso in direzione mare lungo la via Bastioni Settentrionali, nonché la riorganizzazione degli stalli per auto lungo la via Circonvallazione Occidentale, con la creazione di nuovi posti.