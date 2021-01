Controlli sul trasporto animali vivi, un ubriaco alla guida e tre senza cintura

Cronaca

Rimini

| 13:16 - 29 Gennaio 2021

Controlli della Polstrada di Rimini.



La Polizia Stradale di Rimini ha intensificato negli ultimi due giorni (mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio) i controlli in materia di autotrasporto. Sono stati 76 i veicoli sottoposti ad accertamenti, 42 le sanzioni al codice della strada, di queste, 18 quelle relative a violazioni della normativa sul trasporto degli animali vivi (in questo caso i controlli sono stati operati assieme al personale dell'Ausl). In un caso un autotrasportatore è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza - per alcune categorie di conducenti il tasso alcolemico deve essere sempre pari a zero -, altri si sono visti consegnare un verbale per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Tre infine le patenti di guida sequestrate.