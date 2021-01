Rimini: ruba in un negozio e aggredisce la proprietaria, arrestata

Cronaca

Rimini

| 12:42 - 29 Gennaio 2021

Auto della Polizia di Rimini (foto di repertorio).



Momenti di concitazione ieri pomeriggio (giovedì 28 gennaio), alle 15.45, nel centro storico di Rimini. Una 51enne brasiliana, con precedenti per furto e rapina impropria, è stata arrestata dalla Polizia per aver aggredito la titolare di un negozio in Corso d'Augusto, dopo aver rubato bigiotteria (cinque paia di orecchini, anello e braccialetto), assieme a un'altra donna, fuggita prima dell'arrivo degli agenti. La merce rubata era stata nascosta in una borsa che la 51enne portava in spalla. La titolare del negozio, accortasi dei movimenti sospetti della donna, l'aveva fermata chiedendole di mostrare il contenuto della borsa, ottenendo in tutta risposta la reazione violenta di lei, con spintoni e minacce di morte. La 51enne, inizialmente fuggita, è stata raggiunta dalla negoziante in via Serpieri, e qui si è verificata un'altra colluttazione. La donna, poi arrestata, ha cercato di allontanare l'inseguitrice lanciandole contro una confezione di carne e una spazzola per capelli che aveva nella borsa.