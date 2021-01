Memorie dalla Linea gotica orientale, continua il progetto di valorizzazione in Valconca

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:23 - 29 Gennaio 2021



Prosegue il progetto che vede la Valconca al centro della narrazione dei drammatici eventi connessi alla costruzione e allo sfondamento della Linea Gotica Orientale. Un progetto ambizioso per trasmettere alle giovani generazioni la memoria di ciò che accadde nell’estate del 1944 in Valconca, dare loro nuove opportunità di conoscenza, formare e informare, in particolare, studenti e insegnanti.



Grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna e al rinnovato impegno dei comuni di Montescudo-Monte Colombo, Gemmano, Montegridolfo, Mondaino e San Clemente, proseguono le attività di recupero della memoria legata agli accadimenti del 1944 che sconvolsero il territorio della Valconca, divenuto luogo dell’ultima difesa tedesca nelle fasi finali della campagna d’Italia nella seconda guerra mondiale.



Il sito internet e l’omonimo canale YouTube sono gli strumenti principali di divulgazione. “Anche in un anno così particolare ed impegnativo per tutti noi, amministratori e cittadini”, ricorda Elena Castellari, sindaca del Comune capofila del progetto, “abbiamo voluto fortemente rinnovare il nostro sostegno nel promuovere questa progettualità che ci vede impegnati da ormai quattro anni. Identità, memoria, territorio sono elementi fondanti, che vanno promossi con particolare cura e attenzione ai giovani”. E prosegue: “Questo progetto, tutto online, rappresenta da sempre, e ancor più in tempi di pandemia e didattica a distanza, un’opportunità di formazione e conoscenza per studenti e insegnati dato che il web travalica confini geografici, la sezione in inglese del sito è stata pensata per conoscere la nostra storia anche oltre oceano, come testimoniano i contatti da parte di famiglie emigrate da queste zone proprio dopo la guerra”.



Il progetto, per il 2020, ha visto la realizzazione di quattro nuovi reading con la lettura di testimonianze tratte dai diversi libri editi negli anni, la sottotitolazione in inglese dell’intervista a Cesare Finzi, ebreo scampato alle persecuzioni nascostosi, con la famiglia, a Mondaino, interviste a docenti universitari ed esperti di strategia militare per una lettura degli accadimenti bellici e delle conseguenze per la popolazione legati alla Seconda Guerra mondiale in Italia e in Valconca. Una mappa interattiva consentirà di scoprire il territorio, i principali punti di interesse e le video interviste ad esso collegate. “Un grande sforzo, infatti, è stato compiuto proprio per dare sempre più forza ed autorevolezza a tutto il materiale raccolto”, precisa il vicesindaco Maurizio Casadei, esperto di storia locale – “cercando di inquadrare, con il supporto di studiosi, le tante testimonianze raccolte nell’ambito degli eventi di rilevanza nazionale, regionale e locale”.



In questo ambito si colloca la pubblicazione dei contributi relativi al seminario di formazione “Civili in Guerra: storia e didattica della Linea gotica orientale” (settembre 2019): sono strumenti per insegnati e non, pensati per approfondire le conoscenze storiche sugli eventi del 1944 in Italia e in Valconca. Ogni video è stato arricchito di immagini girate con droni ad alta definizione, che svelano scorci paesaggistici di straordinaria bellezza, di immagini e filmati dell’epoca grazie alla collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Forlì-Cesena. La pubblicazione dei video comincerà a partire dal 29 gennaio, con il lancio dei promo e dei reading. Dal 5 febbraio, poi, ogni venerdì, sarà pubblicata un video.