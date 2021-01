Bonaccini: passaporto vaccinale per partecipare agli eventi sportivi 

Sport

Emilia Romagna

| 09:39 - 29 Gennaio 2021

Una gara podistica.

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, lancia l’idea di un passaporto vaccinale per permettere nei prossimi mesi l’ingresso alle manifestazioni sportive amatoriali, in pratica potranno partecipare solo i vaccinati. “Nei prossimi giorni se ne discuterà in conferenza Stato-Regioni insieme agli esperti”, ha dichiarato il presidente dell’Emilia-Romagna durante una intervista a “Sport club” su È tv. Fino a oggi in Emilia Romagna si sono vaccinate 200.000 persone. Secondo il governatore tra pochi mesi sarà possibile cominciare timidamente a tornare alla vita di prima.