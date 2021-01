Attualità

Rimini

20:00 - 28 Gennaio 2021

I carri attrezzi mentre portano via le auto.

Un blitz della Polizia Municipale che ha portato ad elevare una decina di multe ai proprietari delle automobili trovate in sosta vietata in via Benigno Zaccagnini, a Corpolò. E' un nostro lettore a segnalarci quanto accaduto giovedì pomeriggio, criticando il modus operandi delle forze dell'ordine. Diverse le automobili infatti caricate sui carroattrezzi, con relative sanzioni per i proprietari. La "sfilata" di carroattrezzi ha destato la curiosità di chi si è trovato ad assistere alla scena.