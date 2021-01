Cetacea Riccione, fermato tentativo chiusura unico ingresso agibile

Attualità

Riccione

| 18:46 - 28 Gennaio 2021

Fondazione Cetacea di Riccione.

Nuova schermaglia tra Fondazione cetacea e Comune di Riccione. Ieri era previsto un sopralluogo della sindaco Renata Tosi per verificare la possibilita' di predisporre alcuni container all'esterno della struttura (dichiarata inagibile) dove spostare uffici e ambulatorio. Pero', fa sapere la Fondazione attraverso Facebook, il sopralluogo e' stato rimandato a domani (venerdì 29 gennaio) ore 9.30. Tuttavia questa mattina, mentre erano in corso le riprese di un servizio per Mediaset, il personale Geat "senza alcun preavviso" da parte del Comune ha chiuso l'ingresso lato mare, "l'unico dal quale raggiungere le tartarughe senza passare dallo stabile dichiarato inagibile". Per "ragioni fortuite", si spiega ancora, i responsabili della Fondazione erano all'esterno dello stabile al momento dell'arrivo dell'operaio di Geat al quale e' stato chiesto di non chiudere l'unico accesso esterno diretto. Intanto il presidente della Fondazione Sauro Pari ha spiegato che due container (destinati ad uffici e ambulatorio) sono già stati individuati a Pesaro "a basso costo".