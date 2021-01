Allerta meteo nell entroterra per vento, weekend instabile con piogge

Attualità

Rimini

| 18:31 - 28 Gennaio 2021

Foto Paolo Jommi.

Flussi atlantici favoriranno un weekend instabile con pioggia a più riprese e venti moderati. Migliora da inizio settimana. Nel dettaglio:



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 28/01/2021 ore 15:30



Venerdì 29 Gennaio 2021

Stato del cielo: nuvoloso al mattino con nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Poco nuvolosi in serata con foschie/nebbie tra pianura e costa.

Precipitazioni: assenti al mattino, rovesci/deboli moderati in transito nel primo pomeriggio poi in rapido esaurimento. Assenti in serata.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +4°C, massime comprese tra +9°C e +12°C.

Venti: moderati da Sud/Sud-Ovest con rinforzi in montagna.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta gialla/arancione per vento su collina/montagna.



Sabato 30 Gennaio 2021

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso al mattino. Coperto tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti al mattino. Deboli piovaschi nel corso del pomeriggio poi pioggia moderata tra sera e notte.

Temperature: in rialzo, minime comprese tra +3°C e +5°C, massime comprese tra +10°C e +15°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest, fino a forti tra montagna e colline.

Mare: poco mosso, mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 31 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: deboli/moderate tra pomeriggio e sera con quota neve in calo fin sui 1000m. Pressoché assenti in serata.

Temperature: in calo, minime comprese tra +2°C e +5°C, massime comprese tra +8°C e +11°C. Le temperature massime si registreranno durante la notte poi durante il giorno le temperature saranno in calo a causa di aria più fredda in arrivo dall’Emilia.

Venti: moderati, da Nord-Ovest al mattino poi in rotazione da Est tra pomeriggio e sera.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: residue precipitazioni sparse nella giornata di Lunedì 1 Febbraio con neve in alta montagna, stabile nel proseguo della settimana con temperature in linea con le medie del periodo.

QUI le previsioni dettagliate per Rimini



Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram