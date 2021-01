Sport in Regione: 40 eventi nel 2021 e si cercano vip testimonial 

Sport

Emilia Romagna

| 17:53 - 28 Gennaio 2021

A maggio torna il Giro d'Italia con quattro tappe sul territorio regionale.

Ciclismo, con quattro tappe del Giro d'Italia. Formula 1, con il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola, e MotoGp, con l'appuntamento iridato di Misano Adriatico. Ma anche la sfida degli Ironman e la tappa di Oceanman, circuito internazionale di nuoto in acque aperte. O Trisome Games, il Campionato del mondo per ragazzi con sindrome di Down chiamati a gareggiare su 7 discipline (atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, pallacanestro, tennis e tennistavolo).



Tante discipline per 40 appuntamenti, da gennaio a dicembre, che fanno parte del calendario 2021 degli eventi sportivi nazionali e internazionali che si terranno in Emilia-Romagna e che oggi sono stati presentati in videoconferenza dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Nei prossimi mesi, dopo aver reclutato già Alberto Tomba e Davide Cassani, cercheremo disponibilità di altri campioni a farsi testimonal - ha spiegato Bonaccini - e stiamo già ragionando, se e come riusciremo a portare le eccellenze dell'Emilia-Romagna al villaggio olimpico di Tokyo e anche alle paralimpiadi".



Si parte subito, a fine gennaio, all'Unipol Arena di Casalecchio: sabato 30 e domenica 31 è in programma la final four di Coppa Italia di pallavolo maschile e, pochi giorni dopo, il volley continuerà a essere protagonista con il girone di Champions League, al PalaPanini di Modena. Marzo sarà segnato dalla Coppa Italia di pallavolo femminile a Rimini, e farà capolino la stagione ciclistica con una grande classica, la Coppi-Bartali, con sei tappe in cinque giornate che toccheranno la Romagna e San Marino. Dopo il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Formula 1, il 16-19 aprile a Imola, a maggio sarà la volta del Giro d'Italia di ciclismo con quattro tappe sul territorio regionale.



A settembre rombano i motori con il Gran Premio San Marino e della Riviera di Romagna di Moto Gp, mentre tra Castrocaro e Cesenatico torna una delle gare ciclistiche più amate come il protagonista cui è dedicata, il Memorial Pantani. Nello stesso mese andranno in scena a Cervia i super atleti dell'Ironman.