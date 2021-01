Il Marketing Ban, futuro dei casinò online

Attualità

| 17:44 - 28 Gennaio 2021

Casinò online.

Non solo possedere le migliori tecnologie o una grafica perfetta ma anche saper trovare il modo giusto per attirare sempre più giocatori e offrire a quelli già esistenti nuove e interessanti opzioni. Non è facile per gli operatori di casinò online in Italia anche perché a seguito del Decreto Dignità le campagne di promozione nel settore del gioco sono rigorosamente controllate e ridotte.



Quello che serve, dunque, è l’attuazione di una serie di strategie e tecniche di marketing per mantenere intatto il rapporto di coesistenza e fiducia tra operatori e giocatori. Quella del marketing è una disciplina strettamente legata alla psicologia, intesa come analisi dell’individuo. Non è dunque un caso se gli operatori di gioco regolamentati nel nostro paese studiano con molta attenzione i loro clienti e propongono sempre nuovi prodotti per incrementare il grado di interazione e engagement. Colori, musiche e strategie di gioco sono tutte caratteristiche che non possono mai nel parco giochi di un casino online, ma queste peculiarità cambiano periodicamente in base alla segmentazione del target dei giocatori.



Il marketing nel gioco online



Una delle tecniche marketing maggiormente adottata dai brand è certamente quella di possedere una sezione del sito dedicata alle promozioni. Nei migliori siti di casino online la sezione dedicata alle promozioni svolge un ruol chiave nell’architettura del sito, poiché i bonus di benvenuto nascono con lo scopo di attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli già esistenti. I casino online italiani mettono a disposizione dei nuovi utenti anche dei bonus senza deposito che permettono di testare gratuitamente alcuni giochi e le caratteristiche del casinò online prescelto. A questi si aggiungono le promozioni settimanali, pensate per i giocatori più fedeli che offrono un servizio aggiuntivo agli utenti.



Gli effetti positivi del Decreto Dignità



L’applicazione del Decreto Dignità ha determinato una autentica rivoluzione nel settore, modificando completamente le dinamiche legate al modo di promuovere un prodotto relazionato con il gambling, sia esso un casinò online o una piattaforma di betting. Nonostante le restrizioni rigide imposte dal decreto e dalle linee guida AGCOM, e le perdite economiche di diversi settori alimentati dalle partnership con gli operatori di gioco, tala regolamentazione ha contribuito ad un miglioramento globale nella tipologia di messaggi inviati dai brand agli utenti.



Negli ultimi due anni sono stati compiuti passi da gigante, e l’applicazione del Decreto Dignità ha contribuito anche alla diffusione di una filosofia basata sul gioco sicuro e sul gioco responsabile. Le aziende stanno investando molte risorse per incrementare la responsabilità sociale dei brand e per dare un nuovo volto alla filiera del gioco legale in Italia.