Coronavirus Rimini: salgono i casi (+164) e ricoveri, cinque decessi tra cui una 51enne un 53enne

| 15:49 - 28 Gennaio 2021

Il bollettino di giovedì 28 gennaio.



Tornano a salire i casi di contagio nel riminese e in Emilia Romagna, anche se il tasso di positività rimane contenuto (4,3%), con 1265 nuovi casi su 29.181 tamponi. Nel riminese i nuovi casi sono 164, con 100 sintomatici e 64 asintomatici: Risalgono i ricoveri in terapia intensiva (+2, totale 23) e sono cinque i decessi comunicati: due donne di 51 e 67 anni, e tre uomini di 53, 72 e 85 anni. In regione i decessi sono stati 56, le guarigioni 1.774.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 47.539 (-565 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 45.088 (-526), il 94,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 209 (-1 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.242 quelli negli altri reparti Covid (-38, 4,8% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 17 a Piacenza (-1), 15 a Parma (-1), 19 a Reggio Emilia (+1), 43 a Modena (+1), 39 a Bologna (-2), 14 a Imola (numero invariato rispetto a ieri), 25 a Ferrara (-1), 10 a Ravenna (-1), 1 a Forlì (+1), 3 a Cesena (invariato) e 23 a Rimini (+2).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 18.211 a Piacenza (+57 rispetto a ieri, di cui 33 sintomatici), 15.087 a Parma (+60, di cui 36 sintomatici), 28.583 a Reggio Emilia (+194, di cui 82 sintomatici), 37.885 a Modena (+169, di cui 108 sintomatici), 42.434 a Bologna (+261, di cui 184 sintomatici), 6.788 casi a Imola (+38, di cui 19 sintomatici), 12.394 a Ferrara (+90, di cui 32 sintomatici), 16.347 a Ravenna (+66, di cui 37 sintomatici), 8.051 a Forlì (+89, di cui 54 sintomatici), 9.121 a Cesena (+77, di cui 63 sintomatici) e 19.853 a Rimini (+164, di cui 100 sintomatici).