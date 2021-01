Rincari biglietti autobus in tempi di crisi Covid. Riccione attacca Start Romagna

Attualità

Riccione

| 15:38 - 28 Gennaio 2021

Autobus Start Romagna (foto di repertorio).

L'amministrazione comunale di Riccione annuncia la volontà del direttivo di Start Romagna di aumentare il prezzo dei biglietti dell'autobus, secondo quanto emerso questa mattina (giovedì 27 gennaio) durante l'assemblea sul piano industriale 2021-2024. L'amministrazione Tosi esprime la propria contrarietà all'aumento, la stessa posizione di Bellaria Igea Marina, mentre tutti gli altri Comuni soci si sono detti favorevoli. Furioso l'assessore al bilancio del comune di Riccione Luigi Santi: "Per noi è inconcepibile aumentare il costo dei biglietti dei mezzi pubblici della Romagna, proprio oggi che tante famiglie devono fare i conti con minori entrate dovute al Covid, e un'economia generale che ha subito uno stop praticamente totale". Start Romagna, denuncia Santi, vuole rifarsi due volte sulle tasche dei cittadini: prima aumentando i biglietti, poi aumentando i corrispettivi versati dai comuni soci, "quindi sempre soldi pubblici dei contribuenti". L'amministrazione comunale accusa il direttivo di Start Romagna per problemi di "efficienza da tutti i punti di vista, economico e di gestione del personale", vista anche la richiesta di incontro urgente da parte dei sindacati. Accuse anche all'aministrazionne regionale: "oggi è stato comunicato ai soci che a fronte di 10 mila biglietti gratuiti per gli studenti, Start sta ancora aspettando l'integrazione promessa dalla Regione e dallo stesso governatore Bonaccini che in campagna elettorale aveva assicurato qualsiasi trasporto locale gratuito agli studenti, con un piano da 25 milioni di euro", accusa Santi.