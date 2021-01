Rimini: spunta una nuova antenna 5G, residenti pronti alla battaglia 

Attualità

| 15:33 - 28 Gennaio 2021

Oggi (giovedì 27 gennaio) ha preso il via l'intervento di installazione di una nuova antenna di telefonia mobile in via Argelli, nel quartiere Ina Casa di Rimini. Sul piede di guerra gli oltre 800 firmatari di una petizione contro l'antenna della compagnia Iliad: il comitato promotore dell'iniziativa evidenzia "l'indignazione per questa azione unilaterale che dimostra la totale indifferenza nei confronti degli abitanti da parte della politica locale", annunciando: "ce ne ricorderemo alle prossime elezioni". Inoltre, dopo il pre-ricorso presentato in Comune, il comitato è pronto a rivolgersi alla giustizia amministrativa, presntando un ricorso al Tar: "Andiamo avanti nella nostra lotta fino alla fine per evitare questo scempio: un'antenna alta come un palazzo di 11 piani, che viene posta a circa 20 metri dalle abitazioni in un quartiere densamente popolato, dove vivono tanti bambini ed anziani, vicinissima a due scuole dell'infanzia".