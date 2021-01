Telecamere beccano spacciatori nel centro storico di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:59 - 28 Gennaio 2021

Jago, il cane antidroga della Polizia Municipale di Rimini.



Un'attività di spaccio nel centro storico di Rimini è stata portata alla luce dalle telecamere e ha permesso la denuncia di un 21enne residente a Rimini, di origine extracomunitaria, fermato assieme a un coetaneo, anch'egli di origine extracomunitaria, segnalato in Prefettura in quanto trovato in possesso di una dose per uso personale di marijuana. Il denunciato invece aveva con sé oltre 5 grammi di marijuana divisa in dosi. I due giovani erano stati monitorati dalla centrale operativa della Polizia Municipale, attraverso le telecamere, in quanto visti più volte adottare il modus operandi degli spacciatori, tra l'arco d'Augusto e il parco Cervi. Martedì scorso (26 gennaio) è scattato il blitz degli agenti in borghese, nel momento in cui si stava concludendo la cessione di marijuana a un grupetto di minorenni, che è riuscito a darsi alla fuga.