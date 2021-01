Rimini: occupano alcune stanze di un hotel a Marina Centro, due denunciati

Cronaca

Rimini

| 14:35 - 28 Gennaio 2021

Una pattuglia della Polizia di Stato.



Ieri sera (mercoledì 27 gennaio), intorno alle 21.30, blitz della Squadra Volante della Polizia di Rimini in un hotel in zona Marina Centro, attualmente chiuso, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva visto tre individui scavalcare una recinzione, per poi introdursi all'interno della struttura dopo aver rotto il vetro di una finestra. Gli agenti hanno individuato cinque persone all'interno dell'hotel. Tre sono riuscite a scappare dal balcone, le altre sono state bloccate: due cittadini extracomunitari che hanno dichiarato di essere entrambi minorenni. Solo uno dei due non aveva compiuto la maggiore età: per l'altro è scattata denuncia per falsa attestazione sull'identità personale. Entrambi dovranno rispondere di invasione di edifici e anche dei danni procurati ad alcuni arredi, oltre al vetro della finestra rotto.