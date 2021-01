Coronavirus San Marino: contagi stabili, sono 26 i nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:09 - 28 Gennaio 2021

Foto Simone Fiorani.



A San Marino 26 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus su 243 tamponi: risale il tasso di positività al 10,70%. Sei le guarigioni. Il numero di casi attivi risale a 220, rimangono 23 i decessi nella seconda ondata pandemica, mentre le guarigioni salgono invece a 2010, per un totale di 2254 contagi. Numeri stabili per i ricoveri in ospedale: 11 si trovano nel Reparto Covid e 10 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono ulteriori pazienti non Covid in terapia intensiva e nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). Sono 199 le persone in isolamento domiciliare, il 90,5% dei casi attivi.