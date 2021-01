Attualità

Rimini

| 13:45 - 28 Gennaio 2021

Sporcizia in via Serpieri.

Come quasi ogni pomeriggio un gruppo di giovani dopo avere acquistato al Conad cibi e bevande lasciano uno scempio per strada in via Serpieri a Rimini tra lattine e buste di ogni genere. Questo fatto si ripete ogni giorno ma nonostante siano state chiamate le forze dell’ordine che non sempre sono pronte ad intervenire, oggi ad esempio nonostante la richiesta di un controllo, non sono passate, per dissuadere questo manipolo di ragazzini a comportamenti incivili.