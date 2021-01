FOTO I giardini Primavera pronti a sbocciare: partiti i lavori di sistemazione dell'area

Attualità

Cattolica

| 12:38 - 28 Gennaio 2021

Partiti i lavori ai giardini Primavera di Cattolica.



Cantiere aperto ai Giardini Primavera di Cattolica. Da mercoledì gli uomini ed i mezzi dell'impresa Pesaresi Giuseppe lavorano alla riqualificazione dell'area sita in via Castelfidardo. L'intervento rientrava nell'ottavo ed ultimo lotto di interventi del primo accordo quadro voluto dall'amministrazione Gennari.



Con il cantiere verranno sostituite piante secche con essenze idonee, ripstinata la fognatura esistente, rimossa la pavimentazione e scarificata per preparare il nuovo pavimento che verrà realizzato in calcestruzzo drenante. Infine saranno realizzati due nuovi punti luce. Prima dell'avvio dell'intervento il giardino aveva un fondo in asfalto e alcune aree verdi occupate da vegetazione arbustiva, più qualche pianta di piccola e media grandezza. Per non parlare delle erbe infestanti per cui diveniva difficoltoso anche un semplice intervento di spazzamento e pulizia. "Non solo asfalti ma cura anche degli spazi verdi e dei giardini inseriti nel contesto urbano. Si trattava di un intervento atteso e dimostra l'attenzione che si vuole dare ai luoghi particolarmente a cuore ed utilizzati dai nostri cittadini". "Doleva il cuore vedere il giardino in quelle condizioni", aggiunge l'assessore all'Ambiente Lucio Filippini. "Da anni si cercava un progetto di riqualificazione ed alla fine abbiamo optato per un piccolo intervento che contemplasse le caratteristiche dell'incontro e del relax. Auspichiamo anche la possibilità di inserire una casetta dei libri in collaborazione con il "Comitato Violina Casette Porto", qualche tavolo e delle panchine per sedersi, leggere ed eventualmente poter fare una partita a scacchi".