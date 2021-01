Preso lo scassinatore dei distributori automatici: aveva rapinato anche due anziane

Cronaca

Rimini

| 12:10 - 28 Gennaio 2021



Stava compiendo razzie e rapine in modo continuativo e assiduo e per settimane i carabinieri della stazione di Rimini Miramare hanno acquisito elementi, ricostruito le dinamiche dei vari reati fino a concretizare il tutto, riuscendo a fornire all’autorità giudiziaria competente i presupposti per poter emettere un fermo di indiziato di delitto. Destinatario un 19enne ucraino che da novembre ha commesso una nutrita serie di reati, dal furto aggravato, alla rapina e alle lesioni personali gravi. Prima ha danneggiato il distributore automatico di cinque tabaccherie in viale Regina Margherita, in via Lagomaggio, via Dei Martiri, via Siracusa e a Miramare, dove poi ha rubato 6 euro in monete da due auto parcheggiate. Infine si è dedicato alle anziane, rapinando prima una 70enne e facendola cadere a terra in modo così violento da romperle il bacino e costringerla a 30 giorni di prognosi, poi una ultra settantenne, anche questa vittima non solo di rapina, ma anche degli effetti della caduta rovinosa che le ha procurato un trauma cranico e un trauma a spalla, anca e ginocchio sinistro, stavolta con prognosi di dieci giorni. Infine è riuscito a rubare 1900 euro imbustati e custoditi in un furgone. Individuato a Miramare e arrestato, è stato immediatamente portato in carcere ai Casetti di RImini.