Nuova legge elettorale: incontro online del coordinamento Democrazia costituzionale

| 10:47 - 28 Gennaio 2021

Un ritaglio della locandina dell'evento di sabato.



Sabato 30 gennaio alle 10 il coordinamento per la Democrazia costituzionale dell'Emilia-Romagna promuove l'incontro "Non c'è tempo da perdere: Rosatellum mai più!" per una nuova legge elettorale proporzionale per la democrazia e per l'Italia. Parteciperanno Felice Besostri, Lorenza Carlassare e Gianfranco Pasquino. L'incontro si svolgerà online. Presiedono i lavori Francesco Di Matteo, Mauro Sentimenti e Maria Paola Patuelli. Sono stati invitati a presenziare anche i parlamentari eletti in regione per Leu, M5S e Pd: per ora ha confermato la sua presenza Francesco Forciniti dei 5 Stelle, relatore del disegno di legge sulla nuova legge elettorale proporzionale, che parteciperà all’incontro e al dialogo.