Stava cercando di vendere online il mini escavatore rubato: 60enne segnalato

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:35 - 28 Gennaio 2021



Un 60enne casertano ma residente nel riminese stava cercando di vendere online un mini escavatore che non gli apparteneva, visto che era stato oggetto di furto. A beccarlo i carabinieri della stazione di Villa Verucchio che fa capo alla compagnia di Novafeltria, i quali lo hanno segnato dopo un’indagine speditiva. La perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo, ma non paghi i militari hanno avviato controlli anche a un terreno utilizzato dall'uomo a Santarcangelo di Romagna, dove poi è stato trovato e sequestrato il mini escavatore per movimento terra Fiat-Hitachi, sottratto nel lontano 1999 a una ditta edile operante nel bolognese e del valore sul mercato di circa 5 mila euro. Ora dovrà rispondere del reato di ricettazione. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. che incredulo ha ringraziato i militari dell’arma per le indagini svolte.