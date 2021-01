Calcio D: il Rimini si ferma ancora sul pareggio e il Progresso mette la freccia. Hurrà Correggese

Sport

Rimini

| 18:28 - 27 Gennaio 2021

Francesco Casolla ha segnato la rete del vantaggio.

In virtù dei risultati della giornata di recupero, il Rimini ha perso un’altra occasione per rosicchiare punti alla leader Aglianese che a questo punto, pur con una gara in più rispetto ai biancorossi, appare lontanissima (-11). Il Rimini, intanto, si è fatto superare in classifica anche dal Progresso, prossimo avversario dei biancorossi al Romeo Neri, che ha battuto il Forlì 1-0 (la squadra emiliana ha un partita in più).

Quattro pareggi e tre sconfitte in 12 partite: troppi i punti lasciati per strada dalla squadra di Mastronicola ancora alla ricerca di una definita identità di gioco e senza la personalità che una big dovrebbe avere (in vantaggio non riesce a conquistare i tre punti). Domenica prossima mancheranno gli squalificati Gomis (il migliore in campo) e Gigli (a Budrio addirittura spedito in tribuna: una punizione per il rosso di Bagnolo? Allora perché convocarlo?). All'ingresso delle squadre in campo il difensore, seduto su una panchina, ha avuto uno scambio di battute col tecnico Mastronicola e sono arrivati alle mani. Un epsiodio che segnala il nervosismo nel gruppo biancorosso.

Allunga intanto la Correggese: ha battuto il Prato 3-2 dopo essere andata in svantaggio due volte. Nell’ultimo recupero il fanalino di coda Corticella è stato battuto in casa 1-3 dal resuscitato Seravezza.

LA CLASSIFICA Aglianese 30; Fiorenzuola 26, Pro Livorno 25, Lentigione 24, *Correggesese 23, Prato, Mezzolara 22, Progresso 20, *Rimini 19, Bagnolese 18, **Forlì , Real Forte Querceta 16, *Sammaurese 12, Seravezza 11, Marignanese Cattolica 10, Sasso Marconi 8, Ghiviborgo 7, Corticella 5.

*Una partita da recuperare

** Due partite da recuperare

PROSSIMO TURNO Correggese- Sammaurese, Ghivizzano – Fiorenzuola, Lentigione – Aglianese, Mezzolara – Forlì, Prato-Agnolese, Pro Livorno-Marignanese Cattolica, Real Forte Querceta – Corticella, Rimini – Progresso, Sasso Marconi - Seravezza.