La sfida coraggiosa, giovani aprono un noleggio bici "For Ride Valmarecchia"

| 06:09 - 31 Gennaio 2021

For Ride Valmarecchia.



Cicloturismo fondamentale per lo sviluppo turistico dell'entroterra riminese: mentre ferve il dibattito sulla sistemazione della ciclabile RImini-Novafeltria e sulla realizzazione del ponte Tibetano per collegare la ciclabile proveniente da Rimini con quella proveniente da Novafeltria, due tracciati separati dal fiume Marecchia, tre giovani imprenditori coraggiosi hanno deciso di puntare sulla crescita del cicloturismo in Alta Valmarecchia. Nonostante le difficoltà economiche dovute alla pandemia, è nata un'attività di noleggio E-Bike a Novafeltria, grazie al progetto "For Ride Valmarecchia E-Bike Experience", con l'obiettivo di far conoscere la Valmarecchia, uno dei luoghi più significativi della Romagna dal punto di vista turistico, naturalistico e culturale, da una prospettiva diversa, in sella a una bici elettrica.



LA SFIDA DI ANTONIO, GIULIO ED EMANUELE. Il progetto vede in prima linea Antonio e i suoi collaboratori Giulio ed Emanuele. Tutti e tre appassionati di bicicletta, come mezzo per avvicinarsi alla natura e condividerne la bellezza, riscoprendo spazi e luoghi che hanno reso famosa la nostra vallata."For Ride Valmarecchia E-Bike Experience" sarà a pieno regime a Marzo 2021 all’arrivo della primavera , con il suo noleggio ebike e i suoi servizi di accompagnatore e istruttore mountain bike. Il punto operativo sarà collocato a Novafeltria in via Marecchia 46, snodo centrale dell'Alta Valmarecchia: da lì partiranno dieci itinerari già creati e mappati ad hoc su misura per tutti; per il ciclista esperto e per il cicloturista, per l'appassionato e per il semplice curioso. Competenze e professionalità si uniranno per permettere al nostro territorio di risplendere ancor di più e di tornare..letteralmente in sella dopo questo periodo difficile. Il progetto è stato possibile grazie alla generosità di Sergio Celli,che ha messo a disposizione la sede, ma anche grazie all'intermediazione del sindaco Stefano Zanchini, che fin dal primo minuto ha creduto alle possibiltià di quest'iniziativa privata.



SITO INTERNET E' stato da poco lanciato il sito internet www.for-ride.it, realizzato con la collaborazione di Claudio, all'interno del quale gli utenti potranno trovare ogni informazione relativa alle attività e a tutto ciò che concerne l'escursionismo in ebike. Tramite il sito si potranno prenotare le escursioni e si potrà richiedere qualsiasi informazione in merito. ForRide è presente su facebook e instagram "ForRide Valmarecchia ebike experience".