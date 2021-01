Rimini Calcio: finisce pari il recupero con il Mezzolara, 1 a 1 allo "Zucchini"

Sport

Rimini

| 16:27 - 27 Gennaio 2021

Casolla, autore del gol del vantaggio biancorosso.



Non basta al Rimini il terzo gol stagionale in rovesciata, firmato questa volta da Casolla. Con il Mezzolara, allo Zucchini di Budrio, finisce 1-1: per i biancorossi è il secondo pari in quattro giorni ottenuto in trasferta. Anche in questo caso il Rimini si è fatto rimontare ingenuamente, al termine di una partita equilibrata e con poche occasioni da gol. Nel primo tempo un velleitario tentativo di Ricciardi da fuori area e un tiro di Gustavo Ferretti murato in corner: solo lavoro in uscita per il portiere locale Malagoli, mentre l'esordiente Adorni, preferito a Scotti, non si sporca neanche i guanti. A inizio ripresa gol flash del Rimini: Gomis serve Simonceli il cui cross è perfetto per la rovesciata vincente di Casolla. Tre minuti dopo la squadra di Mastronicola reclama per un gol annullato a Vuthaj, ma un'occasione sprecata da Barnabà al 53' è un campanello d'allarme non colto. Al 74' Davtyan, esterno offensivo belga di origine armena classe 2001, inventa un pallonetto che beffa Adorni. Mastronicola prova a scuotere la squadra con qualche sostituzione, ma una volta trovato il pari il Mezzolara si chiude bene e non concede praticamente nulla all'attacco biancorosso.



MEZZOLARA - RIMINI 1-1



MEZZOLARA (4-1-4-1): Malagoli - Albertini (51' Mantovani), Ferretti S., Musiani, De Lucca (51' Kharmoud) - Rossi - Sala, Roselli (72' Maini), Sellleri, Barnabà (64' Davtyan) - Ferretti G.

In panchina: Seri, Venturi, Antonowicz, Broglia, Wangue.

All. Togni.

RIMINI (3-4-1-2): Adorni - Pupeschi, Ronchi, Ferrante - Simoncelli, Gomis, Ricciardi, Ceccarelli (76' Pecci) - Arlotti (76' Viti) - Vuthaj (88' Ambrosini), Casolla (81' Valeriani).

In panchina: Scotti, Manfroni, Santarini, Pari, Diop.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Migliorini di Verona.

RETI: 47' Casolla, 74' Davtyan

AMMONITI: Ferretti S.

ESPULSI: nessuno.

NOTE:recupero 2' pt e 4' st.