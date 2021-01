Attualità

Rimini

| 17:16 - 27 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Nel bollettino di lunedì scorso (25 gennaio) era stato comunicato il decesso, nel riminese, di una 38enne per Covid. La donna invece, dell'entroterra di Cattolica, è viva: si è trattato infatti di un errore dell'Ausl, in sede di registrazione dei dati. In pratica il fascicolo della 38enne, contagiata dal Covid, è stato inserito per errore in quello dei pazienti deceduti, ha spiegato la stessa Ausl. Il decesso della 38enne era stato così inserito nel bollettino regionale.