Morciano: ll via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Baracca

Attualità

Misano Adriatico

| 15:41 - 27 Gennaio 2021

Rifacimento di circa 300 metri dei marciapiedi.

Con l’avvio dei lavori di risistemazione dei marciapiedi di via Baracca si è aperto il ricco piano di manutenzioni programmate nel corso del 2021 nel Comune di Misano Adriatico.

Si parte con uno dei viali centrali con il rifacimento di circa 300 metri dei marciapiedi lato strada, il secondo stralcio della riqualificazione dopo gli interventi realizzati sul lato opposto tre anni fa. L’importo dei lavori ammonta a 150.000 euro.

Per consentire una sistemazione definitiva e duratura nel tempo si è resa necessaria la sostituzione delle piante presenti, la cui invasività costringeva ad interventi di manutenzione continui.

“Ci siamo presi l’impegno – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – di ripiantare lo stesso numero di alberature. Circa due terzi sorgeranno nello stesso posto, saranno piante meno invasive, con un minor radicamento, e svolgeranno una funzione ornamentale. Le restanti verranno piantate in zone limitrofe. Il patrimonio arboreo rappresenta il polmone verde di Misano, ci teniamo a preservarlo nelle migliori condizioni e, se possibile, incrementarlo”.



A breve partiranno altri interventi. “In settimana – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Ubaldini – è fissata l’apertura delle buste relative alle gare per l’affidamento di lavori di manutenzione strade e arredo, per un importo di 300 mila euro, dei lavori di asfaltatura per complessivi 400 mila euro e per l’ampliamento del cimitero del capoluogo, intervento che ammonta a 220 mila euro. Abbiamo parecchia carne al fuoco”.