Morciano: boom di iscritti all'Istituto superiore "Gobetti De Gasperi"

| 15:31 - 27 Gennaio 2021

Ingresso Istituto "Gobetti De Gasperi".



In un momento di sofferenza per l'intero mondo scolastico a livello nazionale, l'istituto superiore 'Gobetti – De Gasperi' di Morciano di Romagna centra un risultato importante. Sono infatti 300 i nuovi iscritti al prossimo anno scolastico, 2021-2022, con la popolazione studentesca che supererà dunque il tetto delle 1.100 unità. Il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti evidenzia che il traguardo dei 300 nuovi iscritti è frutto della cooperazione tra le istituzioni scolastiche e il territorio. L'introduzione dei nuovi licei è stata infatti preceduta da una fase di analisi dei dati e di ascolto approfondito del tessuto socio-economico e del mercato del lavoro in provincia di Rimini e in Valconca, con il coinvolgimento delle famiglie, delle imprese e delle associazioni di categoria.