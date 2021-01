Covid San Marino, l'aggiornamento: 26 nuovi positivi, 14 guariti

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:00 - 27 Gennaio 2021

Bollettino Covid San Marino (27 gennaio).



A San Marino si registrano 26 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, su 295 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell'8,81%. Le guarigioni sono 14. Il numero dei casi attivi risale sopra quota 200 (sono 201). Tra le persone positive, 22 sono ricoverate all’Ospedale di Stato: dodici si trovano nel Reparto Covid e 10 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono ulteriori pazienti non Covid in terapia intensiva e nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). Sono 179 le persone positive in isolamento presso il proprio domicilio.