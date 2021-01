Riccione, dragaggio del porto canale. Nuovo intervento

Attualità

Riccione

| 14:36 - 27 Gennaio 2021

Ripascimento dell'arenile a nord del porto.



Da questa mattina (mercoledì 27 gennaio) si lavora al dragaggio dell'imboccatura del porto canale e l'asta fluviale, con l'ausilio del sabbiodotto che con un motore collegato alle pompe rimuove la sabbia dal canale accelerando i tempi di posizionamento della draga. La sabbia quindi verrà utilizzata per il ripascimento dell'arenile a nord del porto. Si tratta quindi di un doppio intervento di manutenzione; liberare l'imboccatura del porto dopo le mareggiate degli ultimi giorni e ripascimento della spiaggia.



In un anno, il Comune di Riccione esegue circa 80 interventi di dragaggio dell'imboccatura del porto canale e all'asta fluviale mettendo a bilancio per ogni annualità 300 mila euro. Nel 2020 il Comune di Riccione ha anche eseguito lavori di dragaggio straordinario, per la prima volta programmati su un calendario, di tre anni per tre, con un costo complessivo triennale di 737 mila euro (su cui è stato chiesto ed ottenuto un contributo di 365 mila euro nell'ambito delle previsioni della L.r 19/76 s.m.s e il resto è finanziato dal Comune di Riccione). A giorni sarà infine assegnata la gara dell'accordo quadro per manutenzione e il dragaggio dell'imboccatura del porto canale ad una ditta specializzata della durata di tre anni e che comprenderà oltre al dragaggio del porto e della darsena di levante anche gli interventi a difesa della costa. L'accordo sarà in essere dal 2021 al 2024 e vi saranno ricompresi tutti i lavori di manutenzione del porto per un totale complessivo di 2 milioni e 770 mila euro.



"Resta evidente l’esigenza di garantire sempre una buona fruibilità del porto canale, per Riccione. Noi vogliamo guardare avanti e prepararci all'estate e rendere sempre percorribile la principale via verso il mare - ha detto l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi -. Come città balneare noi guardiamo sempre con ottimismo ai mesi estivi che arrivano e il ripascimento dell'arenile iniziato oggi a nord del porto serve a far trovare pronte le spiagge per l'arrivo dell'estate".