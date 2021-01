Covid: mappa aggiornata dei contagi nel riminese. I casi comune per comune

Attualità

Rimini

| 14:08 - 27 Gennaio 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini, settimana dal 18 al 24 gennaio 2021.

Nella settimana da lunedì 18 a domenica 24 gennaio i contagi da nuovo coronavirus in Provincia di Rimini sono stati 966, in netta diminuzione rispetto alla settimana precedente del 29,4%. I casi attivi sono diminuiti da 3411 a 2991, in diminuzione del 12,3%. A Rimini si sono registrati 497 nuovi casi, a Riccione 68 e Santarcangelo 66. Da segnalare anche i 36 nuovi casi di contagio a Montescudo Monte Colombo, tra i comuni più colpiti in questa fase della pandemia (ma i casi attivi sono in calo anche in questo comune)



CASI ATTIVI 2991*

Bellaria 146 (-31, 45 nuovi casi)

Cattolica 69 (-16, 30 nuovi casi)

Casteldelci 3 (+3, 3 nuovi casi)

Coriano 151 (-26, 36 nuovi casi)

Gemmano 10 (+6, 6 nuovi casi)

Maiolo 5 (-3, 0 nuovi casi)

Misano Adriatico 69 (-19, 23 nuovi casi)

Mondaino 4 (+1, 2 nuovi casi)

Montefiore Conca 6 (0, 3 nuovi casi)

Montegridolfo 7 (0-2, 2 nuovi casi)

Montescudo-Monte Colombo 113 (-3, 36 nuovi casi)

Morciano di Romagna 64 (+14, 24 nuovi casi)

Novafeltria 66 (-3, 15 nuovi casi)

Pennabilli 26 (+2, 6 nuovi casi)

Poggio Torriana 80 (-32, 12 nuovi casi)

Riccione 187 (-32, 68 nuovi casi)

Rimini 1468 (-198, 497 nuovi casi)

San Clemente 28 (-10, 11 nuovi casi)

San Giovanni in Marignano 50 (-13, 12 nuovi casi)

San Leo 45 (+6, 21 nuovi casi)

Santarcangelo di Romagna 264 (-46, 266 nuovi casi)

Saludecio 42 (+9, 19 nuovi casi)

Talamello 21 (-3, 5 nuovi casi)

Verucchio 67 (-32, 23 nuovi casi)

Sant'Agata Feltria Covid free



*I casi attivi sono i pazienti attualmente positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



In terapia intensiva al 24 gennaio: 24 pazienti, lo 0,8% dei casi attivi.



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) 670 (+37): Rimini (321, +12), Riccione (90, +14), Cattolica (47, +3), Santarcangelo di Romagna (35), Bellaria Igea Marina (36, +4), Misano Adriatico (19, +1), Coriano (17), San Giovanni in Marignano (17, +1), Morciano di Romagna (16), Novafeltria (13), Montescudo Monte Colombo (12, +1), Saludecio (9), San Clemente (8), Poggio Torriana, Verucchio (7), Mondaino, San Leo (3), Casteldelci, Gemmano (2), Talamello (1, +1), Sant'Agata Feltria, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).